Заявление Министерства иностранных дел РФ "О российско-американских консультациях":"В соответствии с договорённостью президентов России В.
По итогам переговоров в Эр-Рияде
Комментарии
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Samarium
Процесс будет долгий и главное нам не предать самих себя, тех , кто сейчас на переднем крае борется с ненавистным врагом не на жизнь, а на смерть....Интересы России должны быть прежде всего.... интересы ВСЕЙ России, а не отдельных ее представителей....
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19 час.
Семен Демин
Да, похоже на ситуацию 1968 года. Только сегодня бомбят не вьетнамские, а русские города. И умирают не американские солдаты, а русские. А так все как в 1968 году. РФ это вам не СССР. Чтобы достичь его могущества и авторитета нам придется принести еще многие жертвы, примерно, как во время ВОВ. Скажите спасибо Горбачеву и Ельцину.
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9 час.
Семен Демин
Верно.
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9 час.
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