Пресса США: Украина требует от Запада отказаться от нефти и газа из России, а сама продолжает их транзит через свою территорию

Американская пресса подняла вопрос о том, что при всех заявлениях Украины о «ведении России агрессивной войны», а также о том, что «противостоять России нужно везде и во всём», Киев явно не спешит «сжигать все мосты».
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