Утерянная наука превращения людей в камень

Профессор Джироламо Сегато из Флоренции, Италия, изобрёл процесс минерализации человеческих останков, но паранойя и страх преследования невежественными современниками уничтожили его исследования, оставив лишь небольшое количество мрачных реликвий в качестве доказательства существования его удивительной технологии.
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