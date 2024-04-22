Утерянная наука превращения людей в камень

Профессор Джироламо Сегато из Флоренции, Италия, изобрёл процесс минерализации человеческих останков, но паранойя и страх преследования невежественными современниками уничтожили его исследования, оставив лишь небольшое количество мрачных реликвий в качестве доказательства существования его удивительной технологии.