Иван Ригини поставил короткую программу и показательный номер Екатерине Кураковой

«Огромное спасибо Ивану за две недели плодотворной работы! Короткая программа + показательный номер готовы! Не могу дождаться, чтобы показать их! Отдельное спасибо за простые «семейные разговоры», которые были так необходимы мне в данный момент!» – написала Куракова в соцсети.
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