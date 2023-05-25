Иван Ригини поставил короткую программу и показательный номер Екатерине Кураковой

«Огромное спасибо Ивану за две недели плодотворной работы! Короткая программа + показательный номер готовы! Не могу дождаться, чтобы показать их! Отдельное спасибо за простые «семейные разговоры», которые были так необходимы мне в данный момент!» – написала Куракова в соцсети.