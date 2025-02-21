Росавиация аккредитовала региональный испытательный центр радиозавода «Полет» в Челябинске

Фото: пресс-служба радиозавода «Полет» Региональный испытательный центр Челябинского радиозавода «Полет» (входит в холдинг «АИС» Госкорпорации Ростех) прошел проверку Федерального агентства воздушного транспорта.
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