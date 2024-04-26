«Криминальному чтиву» — 30 лет. На юбилейном показе дочь Брюса Уиллиса одним своим видом смогла растрогать поклонников отца

«Криминальное чтиво», второй фильм Квентина Тарантино, вышло на экраны в 1994 году. Картина не только стала самой кассовой того периода, принесла создателям множество призов, включая «Оскар» за лучший сценарий, но и возродила карьеру Джона Траволты и сделала звездами первой величины Сэмюэля Л.