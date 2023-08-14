В Белоруссии призвали Казахстан определиться - Токаев должен выбрать сторону. Поддерживаете Лукашенко?

Евгения Болотова

Слабые сами топчут себя, наступая на свои же ноги падают и, подняв руки вверх, просят пощады... Дипломатия раньше была в чести, теперь же она потеряла смысл, так как главенствует ложь и сила. Спрятаться, зарывшись в норку сейчас не выйдет, определиться тоже, единственное это присоединение к России, оставаясь республикой со своими правами... Белоруссия тоже неплохо, а может даже и лучше...