Страна и люди

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В Белоруссии призвали Казахстан определиться - Токаев должен выбрать сторону. Поддерживаете Лукашенко?

В Белоруссии призвали Казахстан определиться - Токаев должен выбрать сторону. Поддерживаете Лукашенко?

Казахстан на распутье: выбрать Запад, остаться с РФ или же выбрать золотую середину. Только вот оставаться игроком на 2 фронта не получится.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Я полностью согласна с Батькой!!!
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12 час.
Евгения Болотова
Слабые сами топчут себя, наступая на свои же ноги падают и, подняв руки вверх, просят пощады... Дипломатия раньше была в чести, теперь же она потеряла смысл, так как главенствует ложь и сила. Спрятаться, зарывшись в норку сейчас не выйдет, определиться тоже, единственное это присоединение к России, оставаясь республикой со своими правами... Белоруссия тоже неплохо, а может даже и лучше...
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10 час.
picarev Писарев
У белорусии хватило смелости заявить казахстану, а у   россии нет таких качеств.
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5 час.

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