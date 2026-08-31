Как будет работать Ленинградский зоопарк с 1 сентября: новое расписание

Как сообщили 31 августа в пресс-службе Ленинградского зоопарка, со вторника, 1 сентября, учреждение будет работать с 10:00 до 20:00.
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