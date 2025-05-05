Фото: стоп-кадры из видео Многодетный отец из средней Азии в Сургуте конвертировал социальные пособия в харамные напитки.
«Не плачьте, детки»: мигрант протаранил машины и сбежал, бросив в авто троих малышей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Во мусульмане пошли! Пьют водку, да еще и свининой закусывают... А потом им еще в самом центре города мечети строят...
Ответить
1 час.
Игорь Ткачук
Интересно, а Долбобоева не собираются привлекать к ответственности за нец.брань в публичном пространстве?
Ответить
28 мин.
ВераВерная
За деньги эти типа "мусульмане" что хочешь спляшут. Задача одна - урвать с России полный пакет халявы. Именно для этого их всех сюда и тянут. Мы сейчас прирост населения покажем, наверх отчитаемся, как нам надо ситуацию обрисуем, а население российское... а кого оно вообще волнует ? Пусть молча свои налоги отчисляют, ипотеки выплачивают, банкам по гроб жизни должны будут, так для того это население и нужно вообще. А вы думали в сказку попали?
Ответить
23 мин.
Свежие комментарии