«Не плачьте, детки»: мигрант протаранил машины и сбежал, бросив в авто троих малышей

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Комментарии
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Андрей
Во мусульмане пошли! Пьют водку, да еще и свининой закусывают... А потом им еще в самом центре города мечети строят...
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1 час.
Игорь Ткачук
Интересно, а Долбобоева не собираются привлекать к ответственности  за нец.брань в публичном пространстве?
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28 мин.
ВераВерная
За деньги эти типа &quot;мусульмане&quot; что хочешь спляшут. Задача одна - урвать с России полный пакет халявы. Именно для этого их всех сюда и тянут. Мы сейчас прирост населения покажем, наверх отчитаемся, как нам надо ситуацию обрисуем, а население российское... а кого оно вообще волнует ? Пусть молча свои налоги отчисляют, ипотеки выплачивают, банкам по гроб жизни должны будут, так для того это население и нужно вообще. А вы думали в сказку попали?
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23 мин.
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