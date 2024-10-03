Российские герои займут посты в органах власти и госкорпорациях.10 участников образовательной программы «Время героев», которую запустил Владимир Путин, получили новые должности: Артем Жога назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
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