«Вуэльта». 11-й этап. Гонщики проедут 151 км с одним подъемом третьей категории

2 сентября пройдет 11-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании». «Вуэльта Испании-2026» 11-й этап Картахена — Лорка 151,3 км Профиль /Карта Начало – 14:50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Генич о болезни Барко: «Как его надо было сфотографировать, чтобы поверили? Лежащим под капельницей, на приеме у врача? У него были очень большие проблемы со здоровьем»
- Ирина Роднина: «У Валиевой колоссальная психологическая травма»
- Александр Усик – про воспитание детей: «Я даю тебе 100 долларов, но ты должен сделать 100 отжиманий»
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым