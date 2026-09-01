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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вуэльта». 11-й этап. Гонщики проедут 151 км с одним подъемом третьей категории

2 сентября пройдет 11-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании». «Вуэльта Испании-2026» 11-й этап Картахена — Лорка 151,3 км Профиль /Карта Начало – 14:50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

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