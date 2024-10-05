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Ученые пришли к выводу, что мертвая форель может плыть против течения

Ученые пришли к выводу, что мертвая форель может плыть против течения

Способность мертвой форели в некоторых случаях плыть против течения реки, за открытие которого в сентябре присуждена Шнобелевская премия по физике, связана с интереснейшими явлениями в области аэро- и гидродинамики и может иметь самые неожиданные применения в технике<strong>Способность мертвой форели в некоторых случаях плыть против течения реки, за открытие которого в сентябре присуждена Шнобелевская премия по физике, связана с интереснейшими явлениями в области аэро- и гидродинамики и может иметь самые неожиданные применения в технике.

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