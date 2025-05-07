Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Глава МИД Сибига: Россия высмеивает мирные усилия США ударами по Украине

Глава МИД Сибига: Россия высмеивает мирные усилия США ударами по Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал удары ВС РФ по территории республики, в том числе Киеву, нанесенные в ночь на 7 мая, заявив, что таким образом Москва якобы «высмеивает» мирные усилия США.

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