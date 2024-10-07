ДС «Юбилейный» закрыли на срочный ремонт

Смоляне строят конспирологические теории относительно реальных обстоятельств случившегося С сегодняшнего дня дворец спорта «Юбилейный» в Смоленске будет закрыт на время проведения срочных ремонтных работ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии