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Киев не получил от Запада деньги и средства ПВО – Politico

Киев не получил от Запада деньги и средства ПВО – Politico

Очередная попытка Украины получить финансовую помощь и ракеты-перехватчики от западных партнеров оказалась безрезультатной.

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