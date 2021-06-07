В Петербурге в ближайшие дни ожидается аномальное тепло. В других регионах России — заморозки

Жителей Петербурга в ближайшие дни ждет теплая погода без дождей с температурой до +27 градусов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

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