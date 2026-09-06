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Случайная реакция «отбеливателя» удвоила мощность солёной батареи — и она догнала литий-ион

Случайная реакция «отбеливателя» удвоила мощность солёной батареи — и она догнала литий-ион

Исследователи превратили паразитную химию гипохлорита натрия в главный процесс, устранили катализаторы и газовую фазу — теперь батарея безопасна и мощна Учёные Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL) Министерства энергетики США перевернули логику разработки солёных батарей, сделав нежелательную побочную реакцию главной.

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