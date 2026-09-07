Полиция нашла новые пусковые устройства у ЛЭП в ФРГ

На западе Германии обнаружены пусковые устройства вблизи высоковольтных линий. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.
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