Хитрый ход Путина и маршала Кима: К выборам в США готовится ядерный сюрприз?

Беседа лидеров двух стран началась сразу в аэропорту. Фото: Kremlin.ruСегодня 329 прочитали В связи с визитом президента России Владимира Путина в КНДР, который случился в прошлом месяце, Запад ужаснулся.
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