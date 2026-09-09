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Офтальмолог Егорова объяснила, как смартфон нагружает глаза детей

Офтальмолог Егорова объяснила, как смартфон нагружает глаза детей

Длительное использование смартфона не ведет к потере зрения, но утомляет глаза из-за близкого экрана и редкого моргания.

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