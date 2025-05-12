Русский политолог Сергей Марков указал на истинные цели Киева в стамбульских переговорах с Россией. Эксперт уверен, что будет "мерзкое политическое шоу", на котором нелегитимный президент Зеленский будет "хамить и оскорблять" русскую сторону, как делал это в Овальном кабинете.
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