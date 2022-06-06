УАЗ попал под санкции из-за Патриота

Евросоюз ввел санкции не только против УАЗа, но и против КАМАЗа. Материалы по теме Европейские политические деятели объяснили санкции против двух крупных российских автопроизводителей тем, что их техника находится на вооружении Армии России.
Евросоюз ввел санкции не только против УАЗа, но и против КАМАЗа. Материалы по теме Европейские политические деятели объяснили санкции против двух крупных российских автопроизводителей тем, что их техника находится на вооружении Армии России.
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