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УАЗ попал под санкции из-за Патриота

УАЗ попал под санкции из-за Патриота

Евросоюз ввел санкции не только против УАЗа, но и против КАМАЗа. Материалы по теме Европейские политические деятели объяснили санкции против двух крупных российских автопроизводителей тем, что их техника находится на вооружении Армии России.

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