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Путин выступил за расширение работы Нового банка развития БРИКС

Путин выступил за расширение работы Нового банка развития БРИКС

ИЗВЕСТИЯ Россия выступила за расширение работы Нового банка развития БРИКС. Такое заявление 11 сентября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом банка Дилмой Роуссефф в рамках саммита в Нью-Дели.

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