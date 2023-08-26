smi.today

4 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    ПЕРЕПУТАЛИ ОКОПЫ Надежда Белугина-Подюжская Бой под Клещеевкой Вы поверьте, то не байки, Так бывает на войне, То л...Появились кадры, ...
  • Leon Dan
    Их глава сам примеры подает. Вот и молодые хотят так же.В Чечне запретили...
  • Анатолий Страшко
    К датскому королю на приём являются все в лифчике и стрингах. А Зеленский -дурень, не знал этого. Дания - родина евро...Вид Зеленского на...

РВ: Гаубицы ВС РФ громят опорники ВСУ на Сватовско-Кременском участке

РВ: Гаубицы ВС РФ громят опорники ВСУ на Сватовско-Кременском участке

Гаубичный огонь 80-го танкового полка Вооружённых сил Российской Федерации сокрушает опорники нацистских формирований киевского режима, которые находятся в местах ведения сражений на Сватовско-Кременском участке линии боевого соприкосновения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх