Гаубичный огонь 80-го танкового полка Вооружённых сил Российской Федерации сокрушает опорники нацистских формирований киевского режима, которые находятся в местах ведения сражений на Сватовско-Кременском участке линии боевого соприкосновения.
Гаубичный огонь 80-го танкового полка Вооружённых сил Российской Федерации сокрушает опорники нацистских формирований киевского режима, которые находятся в местах ведения сражений на Сватовско-Кременском участке линии боевого соприкосновения.
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