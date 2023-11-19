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Русская весна

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Не в бровь, а в глаз: снайперы уничтожают пехоту ВСУ на артёмовском направлении (ВИДЕО)

Не в бровь, а в глаз: снайперы уничтожают пехоту ВСУ на артёмовском направлении (ВИДЕО)

Снайперы ВС РФ уничтожают пехоту врага на артёмовском направлении. Снайперские пары десантников точными попаданиями останавливают противника, попытавшегося приблизиться к нашим позициям, отбивая у него всякое желание двигаться дальше.

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