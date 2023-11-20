В новом трейлере Suicide Squad: Kill the Justice League показали Харли Квинн Разработчики Suicid...

В новом трейлере Suicide Squad: Kill the Justice League показали Харли КвиннРазработчики Suicide Squad: Kill the Justice League опубликовали короткий трейлер, посвящённый одному из четырёх играбельных персонажей — Харли Квинн.
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