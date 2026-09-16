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В Якутске выпал первый снег

В Якутске выпал первый снег

Мощный, но непродолжительный снегопад накрыл Якутск. Об этом 360.ru рассказала местная жительница. «Это только начало нашей зимы, красота впереди», — подчеркнула она.

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