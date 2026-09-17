«Город заданий» предлагает москвичам поделиться мнением о рыбных рынках столицы

Москвичей приглашают оценить рыбные рынки «Москва — на волне» в Митине и Косино-Ухтомском. Новое задание появилось в проекте «Город заданий», который подготовил его вместе со столичным Департаментом торговли и услуг.
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