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МОСИНФОРМ

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«Город заданий» предлагает москвичам поделиться мнением о рыбных рынках столицы

«Город заданий» предлагает москвичам поделиться мнением о рыбных рынках столицы

Москвичей приглашают оценить рыбные рынки «Москва — на волне» в Митине и Косино-Ухтомском. Новое задание появилось в проекте «Город заданий», который подготовил его вместе со столичным Департаментом торговли и услуг.

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