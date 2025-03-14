Рогов назвал решение ЕСПЧ по Одессе беспрецедентным

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов охарактеризовал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего Украину виновной в трагедии, произошедшей в Доме профсоюзов в Одессе, как беспрецедентное.