17.06.23==Россия нанесёт сильнейший удар Западу, если создаст "газовый ОПЕК"

"Россия и Иран с другими газовыми игроками собираются создать "газовую ОПЕК". Поэтому бойтесь и договаривайтесь с нами сейчас, пока этого не произошло", — цитирует издание эксперта фонда "Национальная энергетическая безопасность" Игоря Юшкова.