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17.06.23==Россия нанесёт сильнейший удар Западу, если создаст "газовый ОПЕК"

"Россия и Иран с другими газовыми игроками собираются создать "газовую ОПЕК". Поэтому бойтесь и договаривайтесь с нами сейчас, пока этого не произошло", — цитирует издание эксперта фонда "Национальная энергетическая безопасность" Игоря Юшкова.

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