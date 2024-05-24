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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Юлия Снигирь поделилась редким совместным фото с сыном от Евгения Цыганова

Актриса Юлия Снигирь показала, как проводит время с сыном. Артистка предпочитает держать свою личную жизнь в тайне и избегать публичности из-за негативного опыта, который она испытала в прошлом из-за отношений с Евгением Цыгановым.

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