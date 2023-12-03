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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» не проигрывает 12 матчей и лидирует в Серии А, опережая «Ювентус» на 2 очка, «Милан» – на 6

«Интер» не проигрывает 12 матчей и лидирует в Серии А, опережая «Ювентус» на 2 очка, «Милан» – на 6

Команда Симоне Индзаги разгромила «Наполи» (3:0) в 14-м туре Серии А. В последний раз «нерадзурри» уступали 27 сентября – «Сассуоло» (1:2).

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