Трамп был признан виновным по делу о подделке финансовых документов компаний Trump Organization

Бывшего президента США Дональда Трампа признали виновным по всем 34 пунктам уголовного дела о подделке финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.
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