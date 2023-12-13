Названы вакансии для подработки в новогодние праздники

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис по работе с самозанятыми «Подработка» изучили базу вакансий и составили рейтинг (есть в распоряжении «Известий») для подработки в новогодние праздники.
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