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Учителя-победители: как герои войны и послевоенные педагоги меняли судьбы поколений

В преддверии Дня учителя Музей Победы открыл две уникальные выставки, которые погружают посетителей в мир педагогического подвига — как в годы Великой Отечественной, так и в послевоенные десятилетия.

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