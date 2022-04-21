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Аллегри о 2:0 с «Фиорентиной»: «Ювентус» должен был забивать второй гол раньше»

Массимилиано Аллегри прокомментировал выход в финал Кубка Италии. Главный тренер «Ювентуса» высказался после ответного матча 1/2 финала с «Фиорентиной» (2:0, первая игра – 1:0).

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