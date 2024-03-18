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Путин: Военнослужащие стран НАТО на Украине погибают в большом количестве

Путин: Военнослужащие стран НАТО на Украине погибают в большом количестве

Лидер Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на то, что огромное количество офицеров и солдат держав Организации Североатлантического Договора действует на подконтрольной киевскому режиму территории.

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