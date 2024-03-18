Лидер Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на то, что огромное количество офицеров и солдат держав Организации Североатлантического Договора действует на подконтрольной киевскому режиму территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии