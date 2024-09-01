Фёдор КОЛОСКОВ Кыргызстан является не только одним из форпостов ЕАЭС в Центральной Азии, но и страной, с которой Россию связывают давние дружеские, культурные и экономические узы.
Чем Россия помогает Кыргызстану
Комментарии
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Майя Maja
Я не понимаю почему РФ обязана содержать Кыргызстан? У нас что, деньги некуда девать или проектов, которые надо финансировать и инвестировать нет, таланты испарились и все ушли на СВО? Или война закончилась? Почему российские граждане затягивать пояса, а киргизов содержать?
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15 час.
Татьяна Кибишева
Нет слов!!!! Мы им помощью а они нас предают без зазрения совести перекрывая финансовые, товарные потоки, подписывая договоры с англосаксами о передаче им разработку недр с извлечением полезных ископаемых. КОГДА МЫ УЖЕ ПРЕКРАТИМ КОРМИТЬ ЗАХРЕБЕТНИКОВ ИЗ АЗИИ?????????????!!!!!!!!!!!!!
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15 час.
КК
Коля Колянов
Ну н..... нужна нам эта орда, от них головняк и преступность.
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15 час.
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