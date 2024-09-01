Чем Россия помогает Кыргызстану ﻿

Майя Maja Я не понимаю почему РФ обязана содержать Кыргызстан? У нас что, деньги некуда девать или проектов, которые надо финансировать и инвестировать нет, таланты испарились и все ушли на СВО? Или война закончилась? Почему российские граждане затягивать пояса, а киргизов содержать?

Татьяна Кибишева Нет слов!!!! Мы им помощью а они нас предают без зазрения совести перекрывая финансовые, товарные потоки, подписывая договоры с англосаксами о передаче им разработку недр с извлечением полезных ископаемых. КОГДА МЫ УЖЕ ПРЕКРАТИМ КОРМИТЬ ЗАХРЕБЕТНИКОВ ИЗ АЗИИ?????????????!!!!!!!!!!!!!