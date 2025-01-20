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Politics

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Left Off Biden’s Pardon List

“Among the flurry of last-minute pardons issued by Joe Biden in the final moments of his presidency Monday, a group of names was conspicuously absent: prosecutors and judges who have sought to apply the law to Donald Trump,” Politico reports.

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