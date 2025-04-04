Я пролетел 40 тысяч км за 11 дней и застрял в Колумбии. Невероятное путешествие вратаря молодежки

Александр Дегтев – 19-летний вратарь «Сочи» и молодежной сборной России. В марте он отправился в уникальное путешествие, облетев 40 тысяч километров (почти как длина экватора) за 11 дней ради матчей ФНЛ и молодежной сборной.
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