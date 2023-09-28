Маньяка, совершившего преступление в 1999 году, поймали в российском регионе

Во Владимирской области задержали маньяка, изнасиловавшего москвичку в 1999 году Во Владимирской области полиция задержала 45-летнего мужчину, который в ночь на 31 октября 1999 года напал на москвичку, сорвал с нее одежду и изнасиловал.
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