Маньяка, совершившего преступление в 1999 году, поймали в российском регионе

Во Владимирской области задержали маньяка, изнасиловавшего москвичку в 1999 году Во Владимирской области полиция задержала 45-летнего мужчину, который в ночь на 31 октября 1999 года напал на москвичку, сорвал с нее одежду и изнасиловал.