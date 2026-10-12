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Звезда сериала «Во все тяжкие», актер Ар Джей Митт умер в возрасте 34 лет

Звезда сериала «Во все тяжкие», актер Ар Джей Митт умер в возрасте 34 лет

Американский актер Ар Джей Митт, известный по роли Уолтера Уайта — младшего в сериале «Во все тяжкие» (Breaking Bad, 2008-2013), скончался в возрасте 34 лет в штате Техас.

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