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Санта-Клаус пролетел над РФ и пропал

Санта-Клаус пролетел над РФ и пропал

В рамках своего 68-го путешествия по миру Санта-Клаус пролетел над разными странами, в том числе и над РФ.

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Комментарии
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И
Искандер
Пропал, никуда не пропадал, просто наши ребята из ПВО посадили его и принудили принять приглашение на посещение сауны и застолья по камчатски. Так что после такого &quot;короткого&quot; посещения камчадалов (пвоошников, погранцов, моряков подводного и надводного флота) России остальному миру придется очень долго ждать прилета к ним ихнего Санта Клауса.
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16 час.

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