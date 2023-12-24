Санта-Клаус пролетел над РФ и пропал

И

Искандер

Пропал, никуда не пропадал, просто наши ребята из ПВО посадили его и принудили принять приглашение на посещение сауны и застолья по камчатски. Так что после такого "короткого" посещения камчадалов (пвоошников, погранцов, моряков подводного и надводного флота) России остальному миру придется очень долго ждать прилета к ним ихнего Санта Клауса.