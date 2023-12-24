В рамках своего 68-го путешествия по миру Санта-Клаус пролетел над разными странами, в том числе и над РФ.
Санта-Клаус пролетел над РФ и пропал
Комментарии
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И
Искандер
Пропал, никуда не пропадал, просто наши ребята из ПВО посадили его и принудили принять приглашение на посещение сауны и застолья по камчатски. Так что после такого "короткого" посещения камчадалов (пвоошников, погранцов, моряков подводного и надводного флота) России остальному миру придется очень долго ждать прилета к ним ихнего Санта Клауса.
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16 час.
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