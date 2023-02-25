Welt am Sonntag: Германия хочет построить газопровод из оставшихся труб «Северного потока — 2»

Сейчас материалы, которые можно было бы использовать для создания трубопровода, хранятся на острове РюгенПравительство ФРГ ведет с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке более 3000 труб, которые не были использованы при строительстве газопровода «Северный поток — 2».