Welt am Sonntag: Германия хочет построить газопровод из оставшихся труб «Северного потока — 2»

Сейчас материалы, которые можно было бы использовать для создания трубопровода, хранятся на острове РюгенПравительство ФРГ ведет с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке более 3000 труб, которые не были использованы при строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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