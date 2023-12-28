Украина запросила экстренную встречу с донорами по финансированию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе для обсуждения предоставления финансирования для поддержания макроэкономической стабильности из-за «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета страны в начале 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии