Украина запросила экстренную встречу с донорами по финансированию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе для обсуждения предоставления финансирования для поддержания макроэкономической стабильности из-за «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета страны в начале 2024 года.