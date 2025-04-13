Стала известна программа акции «Библионочь-2025» в Омске. Она пройдет 26 апреля. Гостей мероприятия ждут более 150 спектаклей, мастер-классов, концертов, лекций и игр Новости Омска.
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Стала известна программа акции «Библионочь-2025» в Омске. Она пройдет 26 апреля. Гостей мероприятия ждут более 150 спектаклей, мастер-классов, концертов, лекций и игр Новости Омска.