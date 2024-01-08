Ситуации, когда механика лучше автомата

Сегодня многие предпочитают автоматическую коробку передач, она проще в использовании и удобнее в городском движении, комфортнее в длительных поездках, а в некоторых случаях «продвинутые» АКП даже более экономичны.
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