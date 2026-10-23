Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера института переподготовки кадров, обвиняемого в мошенничестве, совершённом лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.