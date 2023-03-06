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Андрей Коваленко о серии «Динамо» и «Торпедо»: «Очень многое будет зависеть от судейства. Пошла рубка, очень много столкновений и сложных моментов»

Андрей Коваленко высказался о судействе в серии «Динамо» и «Торпедо».  – Что станет решающим фактором в серии? – На мой взгляд, очень многое будет зависеть от судейства.

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