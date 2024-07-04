Московский медиафестиваль пройдет на ВДНХ с 31 августа по 1 сентября

На ВДНХ с 31 августа по 1 сентября состоится Московский медиафестиваль, посетители смогут пообщаться с популярными журналистами и телеведущими, сообщила пресс-служба столичного Департамента средств массовой информации и рекламы.
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